Instagram выпустил масштабное обновление с функциями ИИ: что теперь умеет приложение

Instagram обновил раздел Stories, добавив возможности редактирования с помощью генеративного искусственного интеллекта. Теперь пользователи смогут изменять фото и видео в историях не только вручную, но и через запросы к Meta AI.
РБК-Украина рассказывает о новых ИИ-функциях, которые Meta добавила в приложение.
Ранее возможности редактирования с помощью Meta AI были доступны только через встроенный чат-бот. Теперь же функции стали значительно проще и доступны непосредственно в интерфейсе Stories.
Больше эффектов для видео
Функция Restyle Video позволяет добавлять готовые визуальные стили и корректировать короткие ролики, убирая или добавляя отдельные элементы.
Новый стикер
Если вы применили интересный стиль оформления, можно добавить стикер "Добавь свой", чтобы друзья использовали те же эффекты для своих историй.
Браузер настроек
В правом нижнем углу появился новый значок, с помощью которого можно просмотреть все доступные стили.
Сезонные эффекты
В Instagram добавлены новые визуальные темы, приуроченные к Хэллоуину и Дивали (индуистский праздник).
Редактирование текста с помощью ИИ
Instagram тестирует новую функцию изменения стиля текста в Историях. Искусственный интеллект предлагает стили вроде хром или шар, а также позволяет создать свой собственный вариант через запрос к Meta AI.
Meta отмечает, что раньше встроенный искусственный интеллект в Instagram использовался ограниченно, однако теперь компания планирует сделать его полноценным инструментом для творческой работы с контентом.
Используя Meta AI в Instagram, пользователи автоматически соглашаются с условиями использования ИИ-сервисов компании, которые позволяют анализировать изображения и черты лица. Согласно этим правилам, Meta может"резюмировать содержимое изображений, изменять их и создавать новый контент на их основе".
Компания активно развивает ИИ-направление, чтобы оставаться конкурентоспособной. Недавно Instagram начал тестировать функцию "Напишите с помощью Meta AI", которая помогает пользователям придумывать остроумные комментарии к постам.
Кроме того, Meta запустила новый видеопоток "Vibes" в приложении Meta AI, где ролики создаются при помощи искусственного интеллекта. По данным Similarweb, это привело к росту ежедневной аудитории приложения - с 775 тысяч до 2,7 миллиона пользователей на iOS и Android по состоянию на 17 октября.
В начале октября компания также представила новые инструменты родительского контроля, которые позволяют отключать чаты с ИИ-персонажами и отслеживать темы, которые подростки обсуждают с Meta AI.
