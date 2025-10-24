Instagram выпустил масштабное обновление с функциями ИИ: что теперь умеет приложение

Ранее возможности редактирования с помощью Meta AI были доступны только через встроенный чат-бот. Теперь же функции стали значительно проще и доступны непосредственно в интерфейсе Stories.

Что нового появилось в Instagram Stories

Больше эффектов для видео

Функция Restyle Video позволяет добавлять готовые визуальные стили и корректировать короткие ролики, убирая или добавляя отдельные элементы.

Instagram внедрил ИИ-инструменты (фото: Meta)

Новый стикер

Если вы применили интересный стиль оформления, можно добавить стикер "Добавь свой", чтобы друзья использовали те же эффекты для своих историй.

Браузер настроек

В правом нижнем углу появился новый значок, с помощью которого можно просмотреть все доступные стили.

Сезонные эффекты

В Instagram добавлены новые визуальные темы, приуроченные к Хэллоуину и Дивали (индуистский праздник).

Редактирование текста с помощью ИИ

Instagram тестирует новую функцию изменения стиля текста в Историях. Искусственный интеллект предлагает стили вроде хром или шар, а также позволяет создать свой собственный вариант через запрос к Meta AI.

Meta отмечает, что раньше встроенный искусственный интеллект в Instagram использовался ограниченно, однако теперь компания планирует сделать его полноценным инструментом для творческой работы с контентом.

Преобразите свои истории в Instagram с помощью новых функций искусственного интеллекта (фото: Meta)

Что важно знать

Используя Meta AI в Instagram, пользователи автоматически соглашаются с условиями использования ИИ-сервисов компании, которые позволяют анализировать изображения и черты лица. Согласно этим правилам, Meta может"резюмировать содержимое изображений, изменять их и создавать новый контент на их основе".

Meta усиливает позиции на рынке ИИ

Компания активно развивает ИИ-направление, чтобы оставаться конкурентоспособной. Недавно Instagram начал тестировать функцию "Напишите с помощью Meta AI", которая помогает пользователям придумывать остроумные комментарии к постам.

Кроме того, Meta запустила новый видеопоток "Vibes" в приложении Meta AI, где ролики создаются при помощи искусственного интеллекта. По данным Similarweb, это привело к росту ежедневной аудитории приложения - с 775 тысяч до 2,7 миллиона пользователей на iOS и Android по состоянию на 17 октября.

В начале октября компания также представила новые инструменты родительского контроля, которые позволяют отключать чаты с ИИ-персонажами и отслеживать темы, которые подростки обсуждают с Meta AI.