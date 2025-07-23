Як скинути рекомендації Instagram і знову отримувати цікавий контент: простий спосіб
Алгоритми Instagram підбирають контент у стрічці на основі попередньої активності. Але з часом рекомендації можуть заповнюватися непотрібними постами. Сьогодні Instagram пропонує більш зручне рішення - повне скидання алгоритму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Lifehacker.
Нова функція Instagram
Після тестування наприкінці минулого року компанія запустила функцію повного скидання рекомендацій. Ця можливість дає змогу "обнулити" інтереси та вподобання, на основі яких Instagram формує стрічку, вкладку Reels і розділ "Огляд" (Explore).
Після скидання почнуть з'являтися незвичні публікації, а звичний контент - зникне.
Варто зазначити, що алгоритм не відключається повністю - він продовжить навчатися. Однак за більш усвідомленої взаємодії з контентом (лайки, підписки, репости) є шанс, що нова стрічка буде куди точнішою за стару.
Як скинути алгоритм Instagram
- Відкрийте додаток Instagram і перейдіть у свій профіль
- Натисніть на значок меню (три смужки) у правому верхньому кутку
- Прокрутіть вниз до розділу "Що ви бачите" і виберіть "Налаштування контенту"
- Виберіть "Скинути рекомендований контент".
Instagram спробує вас відмовити
Перед скиданням Instagram покаже попередження: скидання скасувати не можна, і ви почнете бачити менш релевантний контент. Також сервіс запропонує альтернативу - просто відписатися від окремих акаунтів, щоб не втрачати алгоритмічну історію повністю.
Якщо рішення прийнято, підтвердіть скидання - і Instagram оновить рекомендації. На екрані з'явиться повідомлення про те, що алгоритм обнулено.
Тепер нова стрічка формуватиметься з нуля - у міру того як користувач знову ставитиме лайки, підписуватиметься і взаємодіятиме з контентом. За необхідності скидання можна повторити в будь-який момент.
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