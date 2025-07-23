Як скинути рекомендації Instagram і знову отримувати цікавий контент: простий спосіб

Алгоритми Instagram підбирають контент у стрічці на основі попередньої активності. Але з часом рекомендації можуть заповнюватися непотрібними постами. Сьогодні Instagram пропонує більш зручне рішення - повне скидання алгоритму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Lifehacker .

Нова функція Instagram

Після тестування наприкінці минулого року компанія запустила функцію повного скидання рекомендацій. Ця можливість дає змогу "обнулити" інтереси та вподобання, на основі яких Instagram формує стрічку, вкладку Reels і розділ "Огляд" (Explore).

Після скидання почнуть з'являтися незвичні публікації, а звичний контент - зникне.

Варто зазначити, що алгоритм не відключається повністю - він продовжить навчатися. Однак за більш усвідомленої взаємодії з контентом (лайки, підписки, репости) є шанс, що нова стрічка буде куди точнішою за стару.

Як скинути алгоритм Instagram

Відкрийте додаток Instagram і перейдіть у свій профіль

Натисніть на значок меню (три смужки) у правому верхньому кутку

Прокрутіть вниз до розділу "Що ви бачите" і виберіть "Налаштування контенту"

Виберіть "Скинути рекомендований контент".

Instagram спробує вас відмовити

Перед скиданням Instagram покаже попередження: скидання скасувати не можна, і ви почнете бачити менш релевантний контент. Також сервіс запропонує альтернативу - просто відписатися від окремих акаунтів, щоб не втрачати алгоритмічну історію повністю.

Якщо рішення прийнято, підтвердіть скидання - і Instagram оновить рекомендації. На екрані з'явиться повідомлення про те, що алгоритм обнулено.

Тепер нова стрічка формуватиметься з нуля - у міру того як користувач знову ставитиме лайки, підписуватиметься і взаємодіятиме з контентом. За необхідності скидання можна повторити в будь-який момент.