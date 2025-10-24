ua en ru
Instagram випустив масштабне оновлення з функціями ШІ: що тепер вміє додаток

П'ятниця 24 жовтня 2025 13:19
UA EN RU
Instagram випустив масштабне оновлення з функціями ШІ: що тепер вміє додаток Instagram запустив оновлення зі штучним інтелектом (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Instagram оновив розділ Stories, додавши можливості редагування за допомогою генеративного штучного інтелекту. Тепер користувачі зможуть змінювати фото і відео в історіях не тільки вручну, а й через запити до Meta AI.

РБК-Україна розповідає про нові ШІ-функції, які Meta додала в додаток.

Раніше можливості редагування за допомогою Meta AI були доступні тільки через вбудований чат-бот. Тепер же функції стали значно простішими і доступні безпосередньо в інтерфейсі Stories.

Що нового з'явилося в Instagram Stories

Більше ефектів для відео

Функція Restyle Video дає змогу додавати готові візуальні стилі та коригувати короткі ролики, прибираючи або додаючи окремі елементи.

Instagram випустив масштабне оновлення з функціями ШІ: що тепер вміє додатокInstagram впровадив АІ-інструменти (фото: Meta)

Новий стікер

Якщо ви застосували цікавий стиль оформлення, можна додати стікер "Додай свій", щоб друзі використовували ті самі ефекти для своїх історій.

Браузер налаштувань

У правому нижньому кутку з'явився новий значок, за допомогою якого можна переглянути всі доступні стилі.

Сезонні ефекти

В Instagram додано нові візуальні теми, приурочені до Гелловіну і Дівалі (індуїстське свято).

Редагування тексту за допомогою ШІ

Instagram тестує нову функцію зміни стилю тексту в Історіях. Штучний інтелект пропонує стилі на кшталт хром або куля, а також дає змогу створити свій власний варіант через запит до Meta AI.

Meta зазначає, що раніше вбудований штучний інтелект в Instagram використовувався обмежено, проте тепер компанія планує зробити його повноцінним інструментом для творчої роботи з контентом.

Instagram випустив масштабне оновлення з функціями ШІ: що тепер вміє додатокПеретворіть свої історії в Instagram за допомогою нових функцій штучного інтелекту (фото: Meta)

Що важливо знати

Використовуючи Meta AI в Instagram, користувачі автоматично погоджуються з умовами використання ШІ-сервісів компанії, які дають змогу аналізувати зображення і риси обличчя. Згідно з цими правилами, Meta може "резюмувати вміст зображень, змінювати їх і створювати новий контент на їхній основі".

Meta посилює позиції на ринку ШІ

Компанія активно розвиває ШІ-напрямок, щоб залишатися конкурентоспроможною. Нещодавно Instagram почав тестувати функцію "Напишіть за допомогою Meta AI", яка допомагає користувачам придумувати дотепні коментарі до постів.

Крім того, Meta запустила новий відеопотік "Vibes" у додатку Meta AI, де ролики створюються за допомогою штучного інтелекту. За даними Similarweb, це призвело до зростання щоденної аудиторії додатка - з 775 тисяч до 2,7 мільйона користувачів на iOS і Android станом на 17 жовтня.

На початку жовтня компанія також презентувала нові інструменти батьківського контролю, які дають змогу вимикати чати з АІ-персонажами і відстежувати теми, які підлітки обговорюють з Meta AI.

Раніше ми розповідали, як використовувати Instagram без реєстрації та зберігати анонімність.

Також ми писали про те, що Meta аналізуватиме ваші чати з АІ, і який вплив це може мати на Facebook і Instagram.

А ще у нас є матеріал про те, як скинути рекомендації Instagram і знову отримувати цікавий контент.

Під час підготовки матеріалу використовувалися такі джерела: TechCrunch, CNET.

