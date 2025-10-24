Instagram выпустил масштабное обновление с функциями ИИ: что теперь умеет приложение
Instagram обновил раздел Stories, добавив возможности редактирования с помощью генеративного искусственного интеллекта. Теперь пользователи смогут изменять фото и видео в историях не только вручную, но и через запросы к Meta AI.
РБК-Украина рассказывает о новых ИИ-функциях, которые Meta добавила в приложение.
Ранее возможности редактирования с помощью Meta AI были доступны только через встроенный чат-бот. Теперь же функции стали значительно проще и доступны непосредственно в интерфейсе Stories.
Что нового появилось в Instagram Stories
Больше эффектов для видео
Функция Restyle Video позволяет добавлять готовые визуальные стили и корректировать короткие ролики, убирая или добавляя отдельные элементы.
Instagram внедрил ИИ-инструменты (фото: Meta)
Новый стикер
Если вы применили интересный стиль оформления, можно добавить стикер "Добавь свой", чтобы друзья использовали те же эффекты для своих историй.
Браузер настроек
В правом нижнем углу появился новый значок, с помощью которого можно просмотреть все доступные стили.
Сезонные эффекты
В Instagram добавлены новые визуальные темы, приуроченные к Хэллоуину и Дивали (индуистский праздник).
Редактирование текста с помощью ИИ
Instagram тестирует новую функцию изменения стиля текста в Историях. Искусственный интеллект предлагает стили вроде хром или шар, а также позволяет создать свой собственный вариант через запрос к Meta AI.
Meta отмечает, что раньше встроенный искусственный интеллект в Instagram использовался ограниченно, однако теперь компания планирует сделать его полноценным инструментом для творческой работы с контентом.
Преобразите свои истории в Instagram с помощью новых функций искусственного интеллекта (фото: Meta)
Что важно знать
Используя Meta AI в Instagram, пользователи автоматически соглашаются с условиями использования ИИ-сервисов компании, которые позволяют анализировать изображения и черты лица. Согласно этим правилам, Meta может"резюмировать содержимое изображений, изменять их и создавать новый контент на их основе".
Meta усиливает позиции на рынке ИИ
Компания активно развивает ИИ-направление, чтобы оставаться конкурентоспособной. Недавно Instagram начал тестировать функцию "Напишите с помощью Meta AI", которая помогает пользователям придумывать остроумные комментарии к постам.
Кроме того, Meta запустила новый видеопоток "Vibes" в приложении Meta AI, где ролики создаются при помощи искусственного интеллекта. По данным Similarweb, это привело к росту ежедневной аудитории приложения - с 775 тысяч до 2,7 миллиона пользователей на iOS и Android по состоянию на 17 октября.
В начале октября компания также представила новые инструменты родительского контроля, которые позволяют отключать чаты с ИИ-персонажами и отслеживать темы, которые подростки обсуждают с Meta AI.
При подготовке материала использовались следующие источники: TechCrunch, CNET.