Instagram разрешил лайкать истории без отправки личных сообщений

Как отмечает Моссери, во время просмотра историй, на нижней панели, где отображается поле для ввода сообщения - появится значок лайка.

Более того можно будет узнать скольким именно пользователям понравилась ваша история. Для этого нужно будет просто перейти в раздел, где отображаются просмотры. Конечно же, эта информация доступна исключительно для вас.

Функцию начали вводить постепенно и вскоре она станет доступной для всех.