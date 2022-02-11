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"Сделай перерыв". Как пользоваться новой функцией Instagram: пошаговая инструкция

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Пятница 11 февраля 2022 13:22
"Сделай перерыв". Как пользоваться новой функцией Instagram: пошаговая инструкция Фото: как пользоваться новой функцией Instagram (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Фотоблог Instagram запустил новую полезную функцию "Сделай перерыв". Она поможет отдохнуть от листания ленты и освободить немного времени для других дел.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Tech Times.

Как пользоваться новой функцией

Для того, чтобы ее включить, в первую очередь необходимо нажать на вкладку, расположенную в правом верхнем углу вашего профиля.

Далее переходим к "Настройкам", после этого к "Аккаунту" и "Вашим действиям".

Благодаря новой функции, как и раньше, вы можете просмотреть собственную активность в фотоблоге и узнать сколько времени вы тратите на пользование платформой.

В то же время появилась новая возможность установить напоминание о перерыве или же ввести ограничения по времени на пользование Instagram.

Фото: как пользоваться новой функцией Instagram (скриншот)

Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, как пользоваться новыми функциями Instagram "Ваши действия" и "Проверка безопасности".

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