"Сделай перерыв". Как пользоваться новой функцией Instagram: пошаговая инструкция

Фотоблог Instagram запустил новую полезную функцию "Сделай перерыв". Она поможет отдохнуть от листания ленты и освободить немного времени для других дел.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Tech Times .

Как пользоваться новой функцией

Для того, чтобы ее включить, в первую очередь необходимо нажать на вкладку, расположенную в правом верхнем углу вашего профиля.

Далее переходим к "Настройкам", после этого к "Аккаунту" и "Вашим действиям".

Благодаря новой функции, как и раньше, вы можете просмотреть собственную активность в фотоблоге и узнать сколько времени вы тратите на пользование платформой.

В то же время появилась новая возможность установить напоминание о перерыве или же ввести ограничения по времени на пользование Instagram.

Фото: как пользоваться новой функцией Instagram (скриншот)