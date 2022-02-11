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Instagram улучшил управление аккаунтом. Какие возможности появились: пошаговая инструкция

Новина українською →
Пятница 11 февраля 2022 12:32
Instagram улучшил управление аккаунтом. Какие возможности появились: пошаговая инструкция Фото: Instagram улучшил управление аккаунтом (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Instagram вышло масштабное обновление. В нем расширили возможности панели управления и побеспокоились за безопасность аккаунтов пользователей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на блог Instagram.

"Ваши действия"

"Теперь люди смогут массово управлять (удалять, архивировать) своим контентом (постами, историями, IGTV, Reels) и взаимодействиями (комментариями, лайками, реакциями на стикеры в историях и тому подобное). Кроме того, люди смогут сортировать и фильтровать свой контент и взаимодействия по дате, а также находить комментарии, лайки и ответы к истории за определенные отрезки времени - и все это в одном месте", - пишет пресс-служба.

Вкладка "Ваши действия" расположена в выпадающем меню, которое находится в правом верхнем углу вашей учетной записи.

В ней можно просмотреть:

  • "Потраченное время" - узнать сколько времени вы проводите в фотоблоге;
  • "Фото и видео" - управление коллекцией ваших фотографий и видео;
  • "Взаимодействия" - управление архивом ваших предпочтений и комментариев;
  • "История аккаунта" - демонстрирует ваши действия в профиле;
  • "Недавние поисковые запросы";
  • "Ссылки, которые вы открывали";
  • "Архив" - позволяет управлять вашими архивными публикациями;
  • "Недавно удаленные" - демонстрирует публикации, которые вы удаляли;
  • "Скачать информацию" - вам будет отправлена ссылка по которой вы сможете загрузить все ваши публикации, комментарии и прочее на устройство.

Фото: Instagram добавил вкладку "Ваши действия" (скриншот)

"Проверка безопасности"

Чтобы убедиться в безопасности вашего аккаунта, необходимо:

  • открыть меню "Настройки";

  • перейти к "Безопасности" и "Проверки безопасности".

В соответствующей вкладке вы сможете убедиться в том, что ваш аккаунт защищен. Также можно настроить двухэтапную аутентификацию.

Фото: Instagram добавил вкладку "Проверка безопасности" (скриншот)

"Статус аккаунта"

Для того чтобы перейти к нововведению, необходимо:

  • зайти в "Настройки";

  • перейти к "Аккаунту"и" Статусу аккаунта".

Функция покажет, когда ваша публикация на странице была признана запрещенной в фотоблоге, почему так произошло и как исправить эту ситуацию.

Фото: Instagram добавил вкладку "Статус аккаунта" (скриншот)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в TitTok вскоре могут ввести возрастное ограничение для контента.

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