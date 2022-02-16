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Instagram дозволив лайкати історії без відправки особистих повідомлень

Автор: Сергій Пишкін

Фотоблог Instagram запустив нову функцію. Вона отримала назву Private Story Likes і дозволяє лайкати історії без відправки особистого повідомлення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт глави сервісу Адама Моссери.

Як зазначає Моссері, під час перегляду історій, на нижній панелі, де відображається поле для введення повідомлення - з'явиться значок лайка.

Більш того, можна буде дізнатися скільком саме користувачам сподобалася ваша історія. Для цього потрібно буде просто перейти в розділ, де відображаються перегляди. Звичайно ж, ця інформація доступна виключно для вас.

Функцію почали вводити поступово і незабаром вона стане доступною для всіх.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Instagram запустив нову корисну функцію "зроби перерву".

Також видання розповідало про те, як користуватися новими функціями Instagram "Ваші дії" і "Перевірка безпеки".

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