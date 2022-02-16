Instagram дозволив лайкати історії без відправки особистих повідомлень

Як зазначає Моссері, під час перегляду історій, на нижній панелі, де відображається поле для введення повідомлення - з'явиться значок лайка.

Більш того, можна буде дізнатися скільком саме користувачам сподобалася ваша історія. Для цього потрібно буде просто перейти в розділ, де відображаються перегляди. Звичайно ж, ця інформація доступна виключно для вас.

Функцію почали вводити поступово і незабаром вона стане доступною для всіх.