Instagram начнет скрывать от пользователей часть контента

Социальная сеть Instagram будет скрывать от пользователей потенциально опасный контент. Новые правила будут касаться только отдельных постов, а не учетных записей.

Как сообщили в компании, новый алгоритм будет скрывать контент, который может содержать издевательства, разжигание ненависти или подстрекательство к насилию. Он будет отображаться подобные публикации ниже всех положительных и нейтральных постов в ленте или в конце списка всех сторис.

"Если наши алгоритмы обнаружат, что публикация может содержать неприемлемый контент, мы покажем его в самом низу в ленте и в конце историй подписчиков. Чтобы понять, нарушает ли публикация правила сообщества, мы в первую очередь обращаем внимание на подпись и на то, встречалась ли она ранее", - говорится в сообщении.