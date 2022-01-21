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Instagram начнет скрывать от пользователей часть контента

Автор: Валерия Полищук

Социальная сеть Instagram будет скрывать от пользователей потенциально опасный контент. Новые правила будут касаться только отдельных постов, а не учетных записей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на блог компании.

Как сообщили в компании, новый алгоритм будет скрывать контент, который может содержать издевательства, разжигание ненависти или подстрекательство к насилию. Он будет отображаться подобные публикации ниже всех положительных и нейтральных постов в ленте или в конце списка всех сторис.

"Если наши алгоритмы обнаружат, что публикация может содержать неприемлемый контент, мы покажем его в самом низу в ленте и в конце историй подписчиков. Чтобы понять, нарушает ли публикация правила сообщества, мы в первую очередь обращаем внимание на подпись и на то, встречалась ли она ранее", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Instagram запустил пробную платную подписку, которая позволит авторам блогов монетизировать свой контент.

Кроме того, пользователи Instagram теперь могут создавать персонализированные аватары, которые можно будет использовать в сторис и публикациях.

Добавим, что в Instagram появится возможность редактировать ленту профиля, а именно менять публикации местами и закреплять важные наверху сетки.

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