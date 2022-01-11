Instagram разрешит редактировать ленту профиля
В социальной сети Instagram можно будет редактировать ленту профиля. В частности, менять публикации местами и закреплять некоторые из них наверху в профиле.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение разработчика Алессандра Палуцци в Twitter.
В Instagram появится возможность редактировать сетку профиля, меняя местами публикации в любом порядке, а также закреплять некоторые из них наверху. Функция будет доступна в настройках страницы.
Функция некоторое время будет доступна только лишь некоторым пользователям, однако позже ней смогут воспользоваться все желающие.
#Instagram is working on the ability to edit the profile grid allowing you to rearrange posts in any order you like pic.twitter.com/fjmkJD4je2— Alessandro Paluzzi (@alex193a) January 10, 2022
Кроме того, с выходом обновления приложения у пользователей соцсети также появится возможность добавлять в истории новые стикеры "Реакции".
#Instagram is working on a new sticker: " Reaction" pic.twitter.com/r8hiPNX1Bz— Alessandro Paluzzi (@alex193a) January 10, 2022
Также Instagram продолжает работать над возможностью удаления учетной записи прямо из приложения. Пользователям предложат выбрать между отключением аккаунта и его полным удалением.
#Instagram keeps working on the ability to delete the account directly from the app pic.twitter.com/PRX3lrpY6z— Alessandro Paluzzi (@alex193a) January 10, 2022