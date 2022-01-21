Instagram почне приховувати від користувачів частину контенту

Соціальна мережа Instagram буде приховувати від користувачів потенційно небезпечний контент. Нові правила стосуватимуться лише окремих постів, а не облікових записів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на блог компанії.
Як повідомили в компанії, новий алгоритм буде приховувати контент, який може містити знущання, розпалювання ненависті або підбурювання до насильства. Він буде відображатися нижче всіх позитивних і нейтральних постів в стрічці або в кінці списку всіх сторіс.
"Якщо наші алгоритми виявлять, що публікація може містити неприйнятний контент, ми покажемо його в самому низу в стрічці і в кінці історій передплатників. Щоб зрозуміти, чи порушує публікація правила спільноти, ми в першу чергу звертаємо увагу на підпис і на те, чи зустрічалася вона раніше", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше Instagram запустив пробну платну підписку, яка дозволить авторам блогів монетизувати свій контент.
Крім того, користувачі Instagram тепер можуть створювати персоналізовані аватари, які можна буде використовувати в сторіс і публікаціях.
Додамо, що в Instagram з'явиться можливість редагувати стрічку профілю, а саме міняти публікації місцями і закріплювати важливі нагорі сітки.