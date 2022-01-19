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Аватар из Метавселенной. В Instagram добавили новую функцию

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Среда 19 января 2022 15:57
Аватар из Метавселенной. В Instagram добавили новую функцию Фото: в Instagram добавили новую функцию(pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Пользователям социальной сети Instagram стала доступна новая функция. Теперь можно создавать персонализированный аватар, который является аналогом Memoji на устройствах Apple.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digital Information World.

С помощью новой функции пользователи смогут создать в приложении собственного аватара.

Чтобы активировать эту опцию, необходимо зайти во вкладку профиля, нажать пункт "Настройки", а затем перейти в "Аккаунт" и выбрать кнопку "Аватары". Затем можно модифицировать аватара на основе своей внешности, выбрав цвет кожи, глаз, волосы, одежду и аксессуары.

После завершения настройки аватара, он появится в виде наклейки. После этого его можно будет использовать в переписке, публикациях и сторис.

Напомним, ранее сообщалось, что в Instagram появится возможность редактировать ленту профиля, а именно менять публикации местами и закреплять важные наверху сетки.

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