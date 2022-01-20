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Instagram запускает платную подписку. Тестирование уже началось в США

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Четверг 20 января 2022 11:29
Instagram запускает платную подписку. Тестирование уже началось в США Фото: в Instagram появится платная подписка (Chesnot/Getty Images)
Автор: Илона Свиридова

Социальная сеть Instagram запустила пробную платную подписку. Она позволит блогерам монетизировать свой контент, получая деньги от подписчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы Instagramа Адама Моссери.

По его словам, пока функция платной подписки доступна только 10 создателям контента в США. Среди них художник Дон Аллен Стивенсон, певец Alan Chikin Chow и баскетболистка Седона Принс.

"Подписка - один из лучших способов получить предсказуемый доход. Этот способ не зависит от ваших карьерных достижений. Создатели делают то, что они делали и при этом зарабатывают на жизнь", - отметил Моссери.

За отдельную плату авторы смогут предложить своим подписчикам доступ к эксклюзивным Stories (фото или видео, которые исчезают через 24 часа), а также к стримам. Моссери подчеркнул, что число таких авторов будет расти в ближайшие месяцы.

При этом блогеры будут иметь возможность выбрать ценовую категорию для подписки в зависимости от числа эксклюзивных постов. В общей сложности их восемь с диапазоном цен от 0,99 доллара до 99,99 доллара в месяц.

Эксклюзивные видео и Stories будут помечены фиолетовым, а не зеленым кольцом, а сами подписчики получат специальный значок, который будет выделять их среди других комментаторов.

Также сообщается, что с авторов до 2023 года не будут взимать никаких сборов.

Напомним, в прошлом году Twitter запустил тестирование платной подписки.

А позже стало известно о намерении намерен интегрировать биткойн в эту социальную сеть.

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