Instagram добавил сразу три важные функции: как они изменят приложение

Четверг 07 августа 2025 13:45
Instagram представил новые функции для улучшения взаимодействия между пользователями (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Социальная сеть Instagram объявила о запуске ряда новых функций, направленных на усиление связи между пользователями и их онлайн-контактами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой сайт CNET.

Репосты с указанием авторства

Теперь пользователи смогут делиться публичными публикациями и видео Reels других аккаунтов. При этом оригинальный автор будет автоматически указан, а репосты будут отображаться в отдельной вкладке на странице профиля пользователя, сделавшего репост. У публикаций, доступных для репоста, появится специальный значок.

В компании отмечают, что это позволит авторам контента расширить свою аудиторию, поскольку их публикации смогут рекомендоваться подписчикам других пользователей.

(фото: Meta)

Делитесь местоположением при желании

Еще одна новая функция - возможность делиться последним активным местоположением на карте Instagram. Пользователи могут самостоятельно выбирать, кто именно из их контактов будет видеть их местоположение, а также настраивать исключения для отдельных локаций. В любой момент функцию можно отключить.

Кроме того, через карту можно просматривать публикации, Reels и Stories, привязанные к конкретным точкам.

(фото: Meta)

Что лайкают и комментируют друзья

Вкладка Друзья, которая отображается в верхней части раздела Reels, теперь будет доступна пользователям по всему миру. В ней можно увидеть, какие публичные посты лайкают и комментируют ваши друзья.

По желанию пользователь может отключить отображение своей активности - скрыть лайки, комментарии и репосты, а также отключить показ активности отдельных аккаунтов, на которые он подписан.

Instagram подчеркивает, что все новые функции доступны опционально и могут быть отключены в любой момент.

(фото: Meta)

