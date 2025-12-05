UA

Інший формат неприйнятний. Сирський пояснив ідею справедливого миру для України

Фото: Олександр Сирський, головнокомандувач ЗСУ (facebook.com/CinCAFofUkraine)
Автор: Іван Носальський

Справедливий мир для України - це завершення війни без попередніх умов. Бої мають зупинитися по лінії зіткнення.

Як передає РБК-Україна, про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив в інтерв'ю Sky News.

Генерал підкреслив, що зараз головне завдання - "захистити українську землю, країну і населення".

"Зрозуміло, для нас неприйнятно просто віддавати територію. Що це взагалі означає - передати нашу землю? Саме тому ми і воюємо: щоб не віддавати нашу територію", - додав він.

За словами Сирського, він навіть не дозволяє собі розглядати сценарій, за якого Україна буде змушена віддати Росії всю Донецьку і Луганську області.

"Усі війни колись закінчуються, і, звичайно, ми сподіваємося, що і наша теж закінчиться. І коли це станеться, має бути встановлений справедливий мир. У моєму розумінні, справедливий мир - це мир без попередніх умов, без відмови від території. Це означає зупинку вздовж поточної лінії зіткнення", - зазначив головнокомандувач,

Він уточнив, що має бути безумовне припинення вогню і потім початок переговорів.

"Будь-який інший формат був би несправедливим миром, і для нас він неприйнятний", - сказав Сирський.

Мирні переговори

Нагадаємо, Росія не відступає від своїх ультимативних вимог для завершення війни проти України.

Москва хоче, щоб Україна вивела свою армію з Донецької області та віддала весь регіон під контроль РФ.

Такий сценарій передбачався і мирним планом США в його первісному вигляді. Але питання територій Україна і США все ще не узгодили. Очікувалося, що його мають обговорити президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп.

