Другой формат неприемлем. Сырский объяснил идею справедливого мира для Украины

Справедливый мир для Украины - это завершение войны без предварительных условий. Бои должны остановиться по линии соприкосновения.
Как передает РБК-Украина, об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил в интервью Sky News.
Генерал подчеркнул, что сейчас главная задача - "защитить украинскую землю, страну и население".
"Разумеется, для нас неприемлемо просто отдавать территорию. Что это вообще значит - передать нашу землю? Именно поэтому мы и воюем: чтобы не отдавать нашу территорию", - добавил он.
По словам Сырского, он даже не позволяет себе рассматривать сценарий, при котором Украина будет вынуждена отдать России всю Донецкую и Луганскую области.
"Все войны когда-то заканчиваются, и, конечно, мы надеемся, что и наша тоже закончится. И когда это произойдет, должен быть установлен справедливый мир. В моем понимании, справедливый мир - это мир без предварительных условий, без отказа от территории. Это означает остановку вдоль текущей линии соприкосновения", - отметил главнокомандующий,
Он уточнил, что должно быть безусловное прекращение огня и затем начало переговоров.
"Любой другой формат был бы несправедливым миром, и для нас он неприемлем", - сказал Сырский.
Напомним, Россия не отступает от своих ультимативных требований для завершения войны против Украины.
Москва хочет, чтобы Украина вывела свою армию из Донецкой области и отдала весь регион под контроль РФ.
Такой сценарий предусматривался и мирным планом США в его первоначальном виде. Но вопрос территорий Украина и США все еще не согласовали. Ожидалось, что его должны обсудить президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп.