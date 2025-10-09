Іноземцям-захисникам України спростили оформлення документів: що і коли зміниться

Кабінет міністрів України ухвалив важливі зміни до порядку оформлення документів для іноземців та осіб без громадянства, які воюють у складі Сил оборони або надають допомогу нашим військовим, а також членів їхніх родин.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка у Telegram.
Згідно з інформацією очільника МВС, уряд ухвалив постанову, розроблену міністерством. Вона спрощує процедуру оформлення документів для захисників України з числа іноземців та осіб без громадянства.
Клименко пояснив, що документ передбачає:
Міністр внутрішніх справ повідомив, що зміни набудуть чинності з 16 січня 2026 року.
Це відбудеться одночасно з набуттям чинності закону про внесення змін до законодавства щодо забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України.
"Чому це важливо. Ці зміни зменшують бюрократію та гарантують більше правових можливостей для тих, хто стоїть пліч-о-пліч з українцями. Підтримуємо кожного, хто допомагає нам захищати свободу", - підсумував Клименко.
