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На службу через поліграф. Для іноземців в ЗСУ затвердили нові правила перевірки

Україна, Вівторок 11 лютого 2025 14:22
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На службу через поліграф. Для іноземців в ЗСУ затвердили нові правила перевірки Фото: іноземці мають пройти спецперевірку перед прийняттям на службу (Getty Images)
Автор: RBC.UA

Громадяни інших країн, які хочуть служити в українській армії, повинні пройти перевірку на поліграфі. Нові правила для іноземців затвердив Кабмін.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка.

За словами нардепа, перевірку мають пройти іноземці та особи без громадянства, які мають намір служити за контрактом. Поліграф буде обов’язковим для служби у ЗСУ, Нацгвардії та Держспецслужбі транспорту.

Центр рекрутингу іноземців отримає офіційні повноваження для таких перевірок. Поліграф буде частиною спеціальної перевірки іноземців перед зарахуванням до лав ЗСУ.

Служба іноземців у ЗСУ

У жовтні 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон про зміни до порядку служби іноземців у ЗСУ. Громадянам інших країн дозволили укладати контракт та служити на офіцерських посадах, але з умовою.

Іноземців зобов’язали проходити спеціальну перевірку, перш ніж долучитися до української армії. Перевірка має з’ясувати обставини, які можуть завадити їх службі за контрактом, або ж відсутність таких. Ще тоді говорилося, що одним з обов’язкових етапів перевірки стане поліграф.

Нагадаємо, що днями України Володимир Зеленський анонсував спецконтракт для 18-річних українців. Президент пообіцяв людям віком 18-24 років, які підпишуть річний контракт з армією, 1 млн гривень, безкоштовне навчання у ВНЗ та пільгові умови на іпотеку.

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