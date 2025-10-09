RU

Иностранцам-защитникам Украины упростили оформление документов: что и когда изменится

Оформление документов для защитников из числа иностранцев и лиц без гражданства будет упрощено (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Кабинет министров Украины принял важные изменения в порядок оформления документов для иностранцев и лиц без гражданства, которые воюют в составе Сил обороны или оказывают помощь нашим военным, а также членов их семей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию министра внутренних дел Игоря Клименко в Telegram.

Что изменится для иностранцев и лиц без гражданства

Согласно информации главы МВД, правительство приняло постановление, разработанное министерством. Оно упрощает процедуру оформления документов для защитников Украины из числа иностранцев и лиц без гражданства.

Клименко объяснил, что документ предусматривает:

  • право на получение временного вида на жительство для иностранцев и лиц без гражданства, которые не менее шести месяцев помогали подразделениям Сил обороны в зонах боевых действий;
  • возможность продления срока пребывания в Украине даже после завершения срока действия паспортных документов;
  • отмену требования подавать медицинские справки и справки о несудимости для определенных категорий лиц;
  • четкий порядок обжалования решений об отказе в иммиграции;
  • упрощение получения разрешения на иммиграцию для членов семей иностранцев, погибших во время службы в Вооруженных силах, Национальной гвардии или Государственной специальной службе транспорта.

Когда заработают изменения и почему это важно

Министр внутренних дел сообщил, что изменения вступят в силу с 16 января 2026 года.

Это произойдет одновременно со вступлением в силу закона о внесении изменений в законодательство по обеспечению реализации права на приобретение и сохранение гражданства Украины.

"Почему это важно. Эти изменения уменьшают бюрократию и гарантируют больше правовых возможностей для тех, кто стоит бок о бок с украинцами. Поддерживаем каждого, кто помогает нам защищать свободу", - подытожил Клименко.

Публикация Клименко (скриншот: t.me/Klymenko_MVS)

Напомним, ранее мы рассказывали, что иностранцы, которые воевали за Украину, имеют шанс на иммиграцию, но при определенных условиях.

Кроме того, в Министерстве обороны объяснили, могут ли получить статус УБД иностранцы и лица без гражданства.

Читайте также, что известно о правилах проверки для иностранцев в ВСУ.

