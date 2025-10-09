Иностранцам-защитникам Украины упростили оформление документов: что и когда изменится

Кабинет министров Украины принял важные изменения в порядок оформления документов для иностранцев и лиц без гражданства, которые воюют в составе Сил обороны или оказывают помощь нашим военным, а также членов их семей.
Согласно информации главы МВД, правительство приняло постановление, разработанное министерством.
Согласно информации главы МВД, правительство приняло постановление, разработанное министерством. Оно упрощает процедуру оформления документов для защитников Украины из числа иностранцев и лиц без гражданства.
Клименко объяснил, что документ предусматривает:
Министр внутренних дел сообщил, что изменения вступят в силу с 16 января 2026 года.
Это произойдет одновременно со вступлением в силу закона о внесении изменений в законодательство по обеспечению реализации права на приобретение и сохранение гражданства Украины.
"Почему это важно. Эти изменения уменьшают бюрократию и гарантируют больше правовых возможностей для тех, кто стоит бок о бок с украинцами. Поддерживаем каждого, кто помогает нам защищать свободу", - подытожил Клименко.
