Іноземці зможуть служити в Україні за контрактом

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

Сьогодні,12 січня, Верховна рада України в другому читанні ухвалила законопроект 8098, рішення підтримали 321 народний депутат.

Цей законопроект дозволить забезпечити правову визначеність, рівні можливості та права іноземців та осіб без громадянства, які проходять військову службу в усіх українських військових формуваннях, утворених відповідно до Законів України.

"Після початку російської агресії багато іноземних громадян виявили бажання добровільно захищати Україну. Вже була прийнята низка законопроєктів, але зберігалися неточності", - написав в своєму Telegram-акаунті депутат ВР Олексій Гончаренко.

Під час внесення попередніх змін до законодавства було зазначено лише про ті підрозділи, які підпорядковуються Збройним Силам України й не включили підрозділи, що утворились при Нацгвардії України. Саме таким підрозділом є полк "Азов", у якому служить багато іноземних громадян.

"У зв’язку з чим військовослужбовці-іноземні громадяни, які проходять службу, зокрема, у полку "Азов", позбавлені можливості перебувати легально на території України та у майбутньому не зможуть отримати українське громадянство", - йдеться в пояснювальній записці до законопроекту 8098.

Проте даний документ дозволяє іноземним добровольцям легально перебувати на території України та мати змогу отримати українське громадянство за спрощеною процедурою. Раніше це було дозволено тим, хто служив у лавах Збройних сил України, але новий закон поширює це право на Національну гвардію, Державну спеціальну службу транспорту та інші військові формування в Україні.

Також буде спрощена процедура вступу на службу. Іноземці, які хочуть воювати за Україну, можуть звертатися напряму до військових частин. Крім цього, законопроєкт урівнює іноземців у зарплаті з українськими військовими.