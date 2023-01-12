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Иностранцы смогут служить в Украине по контракту

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Украина, Четверг 12 января 2023 17:27
Иностранцы смогут служить в Украине по контракту Фото: Рада приняла законопроект, разрешающий иностранцам служить в Украине по контракту (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Верховная рада приняла законопроект о прохождении военной службы иностранцами по контракту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

Сегодня, 12 января, Верховная рада Украины во втором чтении приняла законопроект 8098, решение поддержали 321 народный депутат.

Этот законопроект позволит обеспечить правовую определенность, равные возможности и права иностранцев и лиц без гражданства, проходящих военную службу во всех украинских военных формированиях, созданных в соответствии с законами Украины.

"После начала российской агрессии многие иностранные граждане изъявили желание добровольно защищать Украину. Уже был принят ряд законопроектов, но сохранялись неточности", - написал в своем Telegram-аккаунте депутат ВР Алексей Гончаренко.

При внесении предыдущих изменений в законодательство было отмечено только те подразделения, которые подчиняются Вооруженным Силам Украины и не включили образовавшиеся при Нацгвардии Украины подразделения. Именно таким подразделением есть полк "Азов", в котором служит много иностранных граждан.

"В связи с чем военнослужащие-иностранные граждане, проходящие службу, в частности, в полку "Азов", лишены возможности находиться легально на территории Украины и в будущем не смогут получить украинское гражданство", - говорится в пояснительной записке к законопроекту 8098.

Однако данный законопроект направлен на обеспечение правовой определенности относительно порядка прохождения военной службы по контракту иностранцами и лицами без гражданства у всех без исключения, созданных в соответствии с законами Украины, воинских формированиях.

Напомним, 4 декабря стало известно, что в боях под Бахмутом погибли пять добровольцев из Грузии. До этого было известно о 23 грузинских добровольцах, погибших обороняя Украину.

Кроме того, в октябре во время контрнаступления ВСУ на Харьковском направлении погиб 23-летний ирландский доброволец.

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