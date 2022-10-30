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На війні в Україні загинули 23 грузинські добровольці

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Неділя 30 жовтня 2022 21:50
На війні в Україні загинули 23 грузинські добровольці Фото: на війні в Україні загинули 23 грузинські добровольці (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

40-річний грузин Гурген (Гуга) Гагнідзе загинув у Бахмутському районі під час контактного бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Грузія".

Повідомляється, що Гуга Гагнідзе служив у 25-й повітрянодесантній бригаді Збройних сил України.

На війні в Україні загинули 23 грузинські добровольці

Він став 23-м грузином, який загинув під час боїв на боці України з початку повномасштабної війни.

Нагадаємо, 21 жовтня стало відомо про загибель ще двох добровольців із Грузії, які воювали на боці України.

Крім того, у жовтні під час контрнаступу ЗСУ на Харківському напрямку загинув 23-річний ірландський доброволець.

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