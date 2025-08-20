Іноземці зможуть служити офіцерами в Нацгвардії України, але є нюанси

Уряд дозволив іноземним громадянам займати офіцерські посади у Національній гвардії України. Але перед цим їм доведеться пройти медичний огляд, поліграф та спецперевірку.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка.
Зазначається, що Кабінет міністрів 20 серпня схвалив проєкт указу президента України Володимира Зеленського. Цей указ відкриває іноземцям та особам без громадянства можливість служити в Нацгвардії не лише на рядових і сержантських, а й на офіцерських посадах.
Проте є низка нюансів для іноземців-кандидатів на офіцерські посади в НГУ, яку оговорює документ:
