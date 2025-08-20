RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Иностранцы смогут служить офицерами в Нацгвардии Украины, но есть нюансы

Иллюстративное фото: Национальная гвардия Украины (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Правительство разрешило иностранным гражданам занимать офицерские должности в Национальной гвардии Украины. Но перед этим им придется пройти медицинский осмотр, полиграф и спецпроверку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко.

Отмечается, что Кабинет министров 20 августа одобрил проект указа президента Украины Владимира Зеленского. Этот указ открывает иностранцам и лицам без гражданства возможность служить в Нацгвардии не только на рядовых и сержантских, но и на офицерских должностях.

Однако есть ряд нюансов для иностранцев-кандидатов на офицерские должности в НГУ, который оговаривает документ:

  • Кандидаты должны пройти специальную проверку, медицинский осмотр и полиграф;
  • Порядок заключения контрактов: рядовые, сержанты - от одного до пяти лет, офицеры - до 10 лет;
  • Присвоение воинских званий происходит по стандартам НАТО.
Фото: Алексей Гончаренко

 

Напомним, что 20 августа Верховная Рада Украины полностью обновила систему парламентских наград. Принятое постановление предусматривает отказ от советских традиций.

А 18 июня 2025 года Верховная Рада приняла в целом закон о множественном гражданстве. За документ проголосовали 243 народных избранника. 15 июля его подписал президент Зеленский. При определенных условиях украинцы смогут одновременно иметь паспорта двух и более стран.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нацгвардия