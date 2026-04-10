Іноземний кілер хотів вбити топпосадовця ВМС: СБУ показала затримання в Одесі

Подробиці замаху

Слідство встановило, що в день замаху кілер із пістолетом та двома спорядженими магазинами зайняв позицію біля виїзду з житлового комплексу, де проживає український військовий.

Щоб не викликати підозр, він імітував ремонт велосипеда та, вдягнувши балаклаву, очікував на появу автомобіля офіцера .

Коли машина під’їхала до виїзду, зловмисник кинув велосипед під колеса та намагався відкрити вогонь по водію. У цей момент його затримали співробітники контррозвідки та спецпризначенці ЦСО "А" СБУ, які тривалий час документували його дії.

Що відомо про кілера

За інформацією слідства, виконавцем замаху був 37-річний громадянин однієї з балканських країн, завербований російськими спецслужбами.

У лютому 2026 року він прибув до Києва під виглядом туриста, а згодом вирушив до Одеси для виконання завдання.

Після прибуття агент отримав координати схрону, де зберігався пістолет із глушником та набої. Далі він стежив за маршрутом пересування потенційної жертви та погодив місце замаху з куратором із РФ.

Для конспірації зловмисник регулярно змінював орендоване житло та готелі.

Фото: в Одесі "на гарячому" затримано російського агента (t.me/SBUkr)

Що загрожує

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 ККУ (закінчений замах на вчинення терористичного акту).

Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

