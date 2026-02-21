Іноземний доброволець помер у військовій частині Києва: що відомо

Нагадаємо, у лікарні помер 28-річний польський доброволець Кацпер Басс із позивним "Француз". Він отримав тяжкі поранення у боях на Харківщині наприкінці грудня.

А ще в Україні під час бойових дій загинув австралійський доброволець Рассел Аллан Вілсон. За попередніми даними, він поліг у боях проти російських окупантів.

Також ми писали, що 9 грудня в Україні загинув військовослужбовець Збройних сил Великої Британії. За інформацією, військовий зазнав смертельних травм унаслідок нещасного випадку під час спостереження за випробуваннями нової оборонної системи українськими військовими далеко від лінії фронту.