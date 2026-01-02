Польський доброволець помер від тяжких поранень після боїв на Харківщині

У лікарні помер 28-річний польський доброволець Кацпер Басс із позивним "Француз". Він отримав тяжкі поранення у боях на Харківщині наприкінці грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Onet .

Кацпер Басс, відомий під позивним "Француз", помер 31 грудня від важких поранень, отриманих під час бойових дій у Харківській області.

За наявними даними, у момент поранення Басс перебував на бойових позиціях.

Точні обставини інциденту наразі невідомі, оскільки інший військовослужбовець, який знаходився поруч, також зазнав тяжких поранень і перебуває у стані медикаментозної коми.

Побратими зі складу розвідувально-ударної групи Rug Hamlet припускають, що поранення могли бути спричинені артилерійським обстрілом, атакою дрона або вибухом гранати.

За їхніми словами, всередині укриття зберігалися боєприпаси, гранати та газові балони, що могло посилити наслідки ураження.

Із масштабними опіками тіла "Француза" евакуювали до спеціалізованого опікового відділення в Польщі. Однак ураження шкіри, легень і нирок виявилися несумісними з життям.

Три роки на фронті

Кацпер Басс провів понад три роки на фронті, воюючи на більшості ключових напрямків.

У 2022 році він був нагороджений українською державною відзнакою "За мужність", а у 2023-му отримав "Хрест хоробрих" - одну з бойових нагород Збройних сил України.

Усе доросле життя добровольця було пов’язане з військовою справою. Після досягнення повноліття він намагався вступити до польської армії, однак згодом, у 19 років, приєднався до "Французького іноземного легіону", звідки й походить його позивний.

В жовтні 2022 року Басс прибув в Україну, пройшов підготовку та був направлений на позиції на Сватівському й Куп’янському напрямках.