Иностранный доброволец умер в воинской части Киева: что известно

По официальным данным полиции Киева, новобранцу стало плохо после одного из этапов обучения. На следующий день мужчина умер.

"Событие произошло в конце декабря прошлого года. Предварительно установлено, мужчина был добровольцем и проходил военную подготовку. После одного из этапов обучения ему стало плохо и на следующий день он умер", - сказано в официальном сообщении.

Сейчас открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 119 УКУ (убийство по неосторожности),

Окончательные выводы о причинах и обстоятельствах трагедии должна предоставить судебно-медицинская экспертиза и результаты досудебного расследования.