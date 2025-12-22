Іноземні іспити як альтернатива НМТ: МОН готує нову опцію для вступу у виш

За його словами, головна мета - зберегти українських абітурієнтів у вітчизняній системі освіти та не створювати для них додаткових бар’єрів.

"Цього року ми тестували польську матуру і давали можливість вступати за її результатами замість НМТ. Але таких випадків було небагато, адже рішення ухвалили вже під час додаткової вступної кампанії", - пояснив Трофименко.

НМТ не будуть скасовувати

Він наголосив, що мова не йде про заміну НМТ, оскільки тест довів свою ефективність, зокрема й за кордоном.

"Наступного року ми плануємо як додаткову опцію розширювати перелік національних іспитів, які можуть бути альтернативою НМТ. Це не будуть масові випадки, але якщо абітурієнти звертатимуться з результатами іспитів за кордоном, ми будемо їх визнавати", - зазначив заступник міністра.

За його словами, абітурієнти зможуть обирати: або складати НМТ за кордоном, або подавати результати іноземного національного іспиту.

"Це сильні студенти, адже скласти ту ж матуру або аналогічний іспит в інших країнах непросто - потрібно знати мову і відповідати значно вищим вимогам, зокрема з математики", - додав він.

Українці мають бачити перспективу у своїй країні

Коментуючи навчання української молоді за кордоном, Трофименко підкреслив, що завдання держави - створити умови, за яких молоді люди бачитимуть перспективи в Україні.

"Ми розвиваємо дуальні програми з університетами, щоб студенти могли працювати і вчитись уже з другого курсу. Це працює в IT, і за таким же принципом може розвиватись енергетика та інженерні спеціальності", - сказав він.