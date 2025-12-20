Іноземні делегації вирушають до Києва: центр столиці буде перекрито

Центр Києва перекриють сьогодні, 20 грудня, у зв'язку з проведенням охоронних заходів, які необхідні через візит іноземних делегацій до столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління державної охорони України у Facebook .

Тому в суботу в Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху.

"У зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста. Просимо врахувати зазначену інформацію під час переміщення", - ідеться у дописі відомства.

Тому жителів Києва та гостей закликали завчасно врахувати цю інформацію та за потреби скоригувати свої маршрути.

Зазначимо, що згідно із законодавством під час перебування в Україні іноземні лідери держав, глави урядів і очільники міжнародних організацій перебувають під державною охороною. Їхньою безпекою займається Управління державної охорони України.

Тимчасові обмеження руху в центральній частині Києва під час офіційних візитів є стандартною безпековою процедурою. Такі заходи запроваджують для захисту делегацій, координації роботи служб та збереження стабільного функціонування транспортної інфраструктури.