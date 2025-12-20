ua en ru
Иностранные делегации отправляются в Киев: центр столицы будет перекрыт

Украина, Суббота 20 декабря 2025 06:04
Иностранные делегации отправляются в Киев: центр столицы будет перекрыт Фото: движение перекроют из-за визита делегаций (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Центр Киева перекроют сегодня, 20 декабря, в связи с проведением охранных мероприятий, которые необходимы из-за визита иностранных делегаций в столицу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление государственной охраны Украины в Facebook.

Поэтому в субботу в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения.

"В связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города. Просим учесть указанную информацию при перемещении", - говорится в сообщении ведомства.

Поэтому жителей Киева и гостей призвали заблаговременно учесть эту информацию и при необходимости скорректировать свои маршруты.

Отметим, что согласно законодательству во время пребывания в Украине иностранные лидеры государств, главы правительств и руководители международных организаций находятся под государственной охраной. Их безопасностью занимается Управление государственной охраны Украины.

Временные ограничения движения в центральной части Киева во время официальных визитов являются стандартной процедурой безопасности. Такие меры вводят для защиты делегаций, координации работы служб и сохранения стабильного функционирования транспортной инфраструктуры.

Перекрытие дорожного движения в Киеве

Ранее в Киеве, 9 декабря, временно перекрывали движение транспорта на Броварском проспекте возле моста Метро в Днепровском районе из-за ДТП.

22 ноября в столице действовали временные ограничения дорожного движения в связи с проведением охранных мероприятий.

Кроме того, в результате массированной атаки на Киев в ночь на 14 ноября частично было перекрыто движение общественного транспорта. Задерживалось движение ряда автобусов, трамваев и троллейбусов.

