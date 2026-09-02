Іноземні авіакомпанії масово скасовують рейси до Москви на тлі заяви Зеленського

До Москви не летять літаки

Загалом іноземні авіакомпанії скасували 27 рейсів до аеропортів Москви і назад 2 вересня.

Хто і скільки скасував:

шість рейсів до Москви і стільки ж назад - турецька авіакомпанія Pegasus до Внукова,

по два рейси до Внукова зі Стамбула і назад - Turkish Airlines,

рейси до Внуково з Дубая та назад (авіакомпанія Flydubai),

Шарм-Еш-Шейха та назад (Nesma Airlines),

4 заплановані рейси з Єревану та назад компанії "Ширак Авіа",

рейси до Домодєдово з Кувейту та назад авіакомпанії Kuwait Airways,

із Домодєдово один запланований рейс у Душанбе авіакомпанії Somon Air.

Більшість скасованих рейсів мали сісти в Москві і вилетіти з неї вночі або рано вранці.

При цьому літаки інших авіакомпаній продовжували виконувати рейси тим часом, пише видання.

1 вересня скасувань було значно менше. У Внуково не прилетіло лише два літаки: рейси Flydubai з Дубаї та Iraqi airways з Багдада. А в Домодєдово - лише рейс "Белавіа" з Мінська.

Які причини

У Pegasus пояснили скасування нічних рейсів до Росії "технічними оперативними причинами" та наголосили, що інші вильоти виконуються за розкладом.

Turkish Airlines пояснила скасування тим, що два вузькофюзеляжні борти були замінені одним широкофюзеляжним.

Обмеження на роботу аеропортів через атаки дронів та план "Килим" відбувалися у московських аеропортах 1 і 2 вересня.

Раніше РБК-Україна писало, що у ніч на 2 вересня кілька літаків компанії Pegasus не долетіли до столиці Росії та змушені були повернутися до аеропортів вильоту.