ua en ru
Ср, 02 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Літаки розвернули прямо в небі. Великий авіаперевізник Туреччини скасував рейси в Москву

13:03 02.09.2026 Ср
2 хв
Попередження президента України одразу сприйняли серйозно
aimg Юлія Капітонова
Літаки розвернули прямо в небі. Великий авіаперевізник Туреччини скасував рейси в Москву Фото: Турецький авіаперевізник вирішив не ризикувати (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Найбільша приватна авіакомпанія Туреччини Pegasus розвернула літаки в небі та скасувала рейси до Москви після погрози президента України Володимира Зеленського закрити повітряний простір Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Осторожно, новости".

Як вдалося дізнатися журналістам, у ніч на 2 вересня кілька літаків компанії не долетіли до столиці Росії та змушені були повернутися до аеропортів вильоту.

Згідно з останніми даними, йдеться про такі рейси:

  • PC1456 Бодрум-Москва;
  • PC1521 Ізмір-Москва;
  • PC1576 Анталія-Москва.

Окрім того, повідомляється, що вранці авіакомпанія скасувала кілька десятків рейсів зі Стамбула до Москви та Санкт-Петербурга, а також з Анталії, Ізміра й Даламана до російських міст. Скасування також торкнулися зворотних рейсів із Росії.

Представник Pegasus заявив пасажирам одного зі скасованих рейсів, що "турецька сторона забороняє вильоти". Ба більше, у компанії визнали, що не знають, що буде далі.

У російських авіакасах Pegasus заявили, що їм "невідомо", чи виконуватимуть літаки авіакомпанії рейси до Москви, і не змогли повідомити інформацію про найближчі рейси.

Протягом минулої ночі через загрозу атаки дронів у московських аеропортах було скасовано або затримано близько 80 рейсів.

Наразі відомо, що в Шереметьєво зміни в розкладі торкнулися 40 рейсів, у Домодєдово - 20, а у Внуково - 17.

Міністерство оборони РФ стверджує, що протягом минулої ночі над 11 регіонами Росії, а також над окупованим Кримом було знешкоджено 130 українських безпілотників.

Нагадаємо, 1 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна починає закривати небо над Росією.

На ці слова одразу відреагував глава Кремля Володимир Путін - він публічно пригрозив "відповіддю".

Окрім того, диктатор додав, що війська РФ отримали наказ завдавати ударів по енергетиці України.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Війна Росії проти України Туреччина Російська Федерація Атака дронів
Новини
Росія вдарила безпілотниками по складу в Києві
Росія вдарила безпілотниками по складу в Києві
Аналітика
Удари по заводах та нові тарифи: що буде з цінами на квартири восени
Марія Волощукредактор РБК-Україна Удари по заводах та нові тарифи: що буде з цінами на квартири восени