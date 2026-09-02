Иностранные авиакомпании массово отменяют рейсы в Москву на фоне заявления Зеленского

В Москву не летят самолеты

В общей сложности иностранные авиакомпании отменили 27 рейсов в аэропорты Москвы и обратно 2 сентября.

Кто и сколько отменил:

шесть рейсов в Москву и столько же назад - турецкая авиакомпания Pegasus во Внуков,

по два рейса во Внуков из Стамбула и обратно - Turkish Airlines,

рейсы в Внуково из Дубая и обратно (авиакомпания Flydubai),

Шарм-Эш-Шейха и обратно (Nesma Airlines),

4 запланированных рейса из Еревана и обратно компании "Ширак Авиа",

рейсы в Домодедово из Кувейта и обратно авиакомпании Kuwait Airways,

из Домодедово один запланированный рейс в Душанбе авиакомпании Somon Air.

Большинство отмененных рейсов должны были сесть в Москве и вылететь из нее ночью или рано утром.

При этом самолеты других авиакомпаний продолжали выполнять рейсы, пишет издание.

1 сентября отмен было значительно меньше. Во Внуково не прилетело всего два самолета: рейсы Flydubai из Дубаи и Iraqi airways из Багдада. А в Домодедово - только рейс "Белавиа" из Минска.

Какие причины

В Pegasus объяснили отмену ночных рейсов в Россию "техническими оперативными причинами" и подчеркнули, что другие вылеты выполняются по расписанию.

Turkish Airlines объяснила отмену тем, что два узкофюзеляжных борта были заменены одним широкофюзеляжным.

Ограничения на работу аэропортов из-за атак дронов и план "Ковер" происходили в московских аэропортах 1 и 2 сентября.

Ранее РБК-Украина писало, что в ночь на 2 сентября несколько самолетов компании Pegasus не долетели до столицы России и вынуждены были вернуться в аэропорты вылета.