Иностранные авиакомпании массово отменяют рейсы в Москву на фоне заявления Зеленского

Количество отмен в аэропортах Москвы резко возросло после заявления президента Украины Владимира Зеленского о закрытии неба над Россией. Около 30 рейсов не состоятся.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Агентство Новости".
В общей сложности иностранные авиакомпании отменили 27 рейсов в аэропорты Москвы и обратно 2 сентября.
Кто и сколько отменил:
Большинство отмененных рейсов должны были сесть в Москве и вылететь из нее ночью или рано утром.
При этом самолеты других авиакомпаний продолжали выполнять рейсы, пишет издание.
1 сентября отмен было значительно меньше. Во Внуково не прилетело всего два самолета: рейсы Flydubai из Дубаи и Iraqi airways из Багдада. А в Домодедово - только рейс "Белавиа" из Минска.
В Pegasus объяснили отмену ночных рейсов в Россию "техническими оперативными причинами" и подчеркнули, что другие вылеты выполняются по расписанию.
Turkish Airlines объяснила отмену тем, что два узкофюзеляжных борта были заменены одним широкофюзеляжным.
Ограничения на работу аэропортов из-за атак дронов и план "Ковер" происходили в московских аэропортах 1 и 2 сентября.
Ранее РБК-Украина писало, что в ночь на 2 сентября несколько самолетов компании Pegasus не долетели до столицы России и вынуждены были вернуться в аэропорты вылета.
Также сообщалось, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сказал, что Украина официально предупредила Международную организацию гражданской авиации о закрытии российского воздушного пространства.
Кроме того, 1 сентября Зеленский заявил, что российское воздушное пространство становится опасным для гражданской авиации из-за массового присутствия дронов Украины.