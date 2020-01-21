Иновещания не закрыто, а переформатируется, - Бородянский

Государственный канал иновещания UATV не закрыли, он переформатируется. Об этом в интерв”ю “Детектор медиа” заявил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, передает РБК-Украина.

По его словам, для иновещания важным является количество людей, которые смотрят канал, а руководство иновещания не смогло предоставить информацию о количестве зрителей.

"Мой первый вопрос к руководству иновещания касался того, сколько людей его смотрит. И оно не смогло предоставить эту информацию, сказав, что у него ее нет, вещатель ее не измеряет. "У нас есть много спутников, 600 или 700 контрактов с кабельными операторами", - таков был ответ”, - заявил министр.

Он отметил, что министерство попросило у одной из украинских онлайн-платформ данные, как и какие каналы на этой платформе смотрят из-за границы.

"И мы получили данные, что UATV в среднем за месяц абонент смотрит 6,5 минут. А, например, 1+1 International - 27 минут", - сказал Бородянский.

Он отметил, что такие данные свидетельствуют о том, что "мы существуем, но мы не интересны миру".

По словам Бородянского, государство потратило на иновещанию с 2016 года 619, 25 млн грн.

"В моем понимании государственные деньги тратятся неэффективно. При этом затраты на распространение сигнала составляют 16% от общего бюджета за прошлый год. Это много: чуть больше 1 млн долларов. А из нашего профессионального опыта и опыта профессионалов, с которыми мы разговариваем, и с того, что я сказал выше, у нас есть очень устойчивая гипотеза, что в UATV была очень маленькая зрительская аудитория”, - сказал министр.

Напомним, 12 января телеканал иновещания Украины UATV прекратил вещание в прямом эфире, с 13 января программы выходят в записи. 15 февраля вместо UATV должен начать вещание новый государственный развлекательно-информационный канал для временно оккупированных территорий, который будет вещать на украинском и русском языках.

Верховная Рада планирует изменить территорию распространения канала иновещания.

Ранее сообщалось, что в Украине создается государственный телеканал для временно оккупированных территорий на базе канала UATV. Канал начнет вещание 15 февраля.