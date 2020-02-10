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Иностранцы продолжили скупку гособлигаций Украины

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За неделю нерезиденты купли ОВГЗ еще почти на 2 млрд грн

За минувшую неделю (3-7 февраля) нерезиденты увеличили свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 1,9 млрд грн до 127,1 млрд грн. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Таким образом, с начала 2020 года нерезиденты увеличили свои вложения в гособлигации Украины 9,38 млрд грн - с 117,72 млрд грн на конец 2019 года.

bank.gov.ua

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 3-7 февраля 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 362,50 млн долларов и продал на 45,00 млн долларов. Центробанк снова покупал валюту после недельного перерыва.

Напомним, Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 4 февраля 2020 года привлекло в государственный бюджет 2,327 млрд грн, в то время как неделей ранее сумму была 6,290 млрд грн.

Отметим, покупка нерезидентами гривневых ОВГЗ Украины была одной из главных причин укрепления курса гривны в 2019 году. Всего за 2019 год нерезиденты увеличили портфель гособлигаций на 111,36 млрд грн до 117,72 млрд грн (на начало года было всего 6,36 млрд грн).

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