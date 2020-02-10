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Іноземці продовжили скупку держоблігацій України

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За тиждень нерезиденти купівлі ОВДП ще майже на 2 млрд грн

За минулий тиждень (3-7 лютого) нерезиденти збільшили свій портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на 1,9 млрд грн до 127,1 млрд грн. Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Таким чином, з початку 2020 року нерезиденти збільшили свої вкладення в держоблігації України 9,38 млрд грн - з 117,72 млрд грн на кінець 2019 року.

bank.gov.ua

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 3-7 лютого 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 362,50 млн доларів і продав на 45,00 млн доларів. Центробанк знову купував валюту після тижневої перерви.

Нагадаємо, Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 4 лютого 2020 року залучило до державного бюджету 2,327 млрд грн, тоді як тижнем раніше суму була 6,290 млрд грн.

Зазначимо, купівля нерезидентами гривневих ОВДП України була однією з головних причин зміцнення курсу гривні у 2019 році. Всього за 2019 рік нерезиденти збільшили портфель держоблігацій на 111,36 млрд грн до 117,72 млрд грн (на початок року було всього 6,36 млрд грн).

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