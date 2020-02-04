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Минфин резко сократил продажу гособлигаций на аукционе

Новости » Экономика     04.02.2020 - 18:17
Минфин резко сократил продажу гособлигаций на аукционе
Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

В бюджет поступило на 4 млрд грн меньше, чем на предыдущем аукционе

Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 4 февраля 2020 года привлекло в государственный бюджет 2,327 млрд грн, в то время как неделей ранее сумму была 6,290 млрд грн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минфина.

В частности, Минфин продал гривневые ОВГЗ:

  • с погашением 08.07.2020 на сумму 270 817 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 9,60% годовых.
  • с погашением 02.06.2021 на сумму 1,113 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 9,77% годовых.
  • с погашением 15.02.2023 на сумму 943,585 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 9,79% годовых.

Минфин резко сократил продажу гособлигаций на аукционе

mof.gov.ua

Отметим, покупка нерезидентами гривневых ОВГЗ Украины была одной из главных причин укрепления курса гривны в 2019 году. Всего за 2019 год нерезиденты увеличили портфель гособлигаций на 111,36 млрд грн до 117,72 млрд грн (на начало года было всего 6,36 млрд грн).

По данным НБУ, в январе 2020 года нерезиденты увеличили свои вложения в гособлигации Украины на 7,48 млрд грн до 125,20 млрд грн.

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