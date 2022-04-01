Инициативы от других стран, не должны замораживать конфликт с Россией, - Кулеба

Украина требует, чтобы Российская Федерация вывела свои войска к позициям, которые она занимала еще 23 февраля. Никакие инициативы стран не должны замораживать конфликт с оккупантом.

По словам министра, Украина новость иметь разные решения для любого развития сценария. Инициативы от Польши являются полезными, поскольку она является членом НАТО и может продвигать свои идеи внутри альянса.

" Но у нас есть определенные предостережения к любой инициативе от тех или иных стран. Эти инициативы не должны замораживать конфликт. С 24 февраля наши дополнительные территории были оккупированы. Наша позиция заключается в том, что Россия должна выйти на позиции, которые она занимала по состоянию на 23 февраля. Поэтому ни одна инициатива, которая будет способствовать фиксированию нынешнего статуса кво, не будет способствовать нашим интересам", - заявил Кулеба.