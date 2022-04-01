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Ініціативи від інших країн, не повинні заморожувати конфлікт з Росією, - Кулеба

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П'ятниця 01 квітня 2022 14:03
Ініціативи від інших країн, не повинні заморожувати конфлікт з Росією, - Кулеба Фото: голова МЗС Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україна вимагає, аби Російська Федерація вивела свої війська до позицій, які вона займала ще 23 лютого. Жодні ініціативи країн не повинні заморожувати конфлікт з окупантом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови Міністерства закордонних справ Дмитра Кулеби.

За словами міністра, Україна новина мати різні рішення для будь-якого розвитку сценарію. Ініціативи від Польщі є корисними, оскільки вона є членом НАТО й може просувати свої ідеї всередині альянсу.

"Але у нас є певні застереження до будь-якої ініціативи від тих чи інших країн. Ці ініціативи не повинні заморожувати конфлікт. З 24 лютого наші додаткові території були окуповані. Наша позиція полягає в тому, що Росія має вийти на позиції, які вона займала станом на 23 лютого. Тому жодна ініціатива, яка сприятиме фіксуванню нинішнього статусу кво, не сприятиме нашим інтересам", - заявив Кулеба.

Війна Росії проти України триває тридцять сім днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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