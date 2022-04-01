Ініціативи від інших країн, не повинні заморожувати конфлікт з Росією, - Кулеба

Україна вимагає, аби Російська Федерація вивела свої війська до позицій, які вона займала ще 23 лютого. Жодні ініціативи країн не повинні заморожувати конфлікт з окупантом.

За словами міністра, Україна новина мати різні рішення для будь-якого розвитку сценарію. Ініціативи від Польщі є корисними, оскільки вона є членом НАТО й може просувати свої ідеї всередині альянсу.

" Але у нас є певні застереження до будь-якої ініціативи від тих чи інших країн. Ці ініціативи не повинні заморожувати конфлікт. З 24 лютого наші додаткові території були окуповані. Наша позиція полягає в тому, що Росія має вийти на позиції, які вона займала станом на 23 лютого. Тому жодна ініціатива, яка сприятиме фіксуванню нинішнього статусу кво, не сприятиме нашим інтересам", - заявив Кулеба.