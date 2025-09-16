Ініціативу Чехії щодо боєприпасів для України можуть скасувати: в чому причина

Лідер ANO та колишній прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш назвав ініціативу "гнилою", зазначивши, що вона занадто дорога для платників податків і буде скасована у разі його повернення до влади.

Його заступник Карел Гавлічек додав, що постачання боєприпасів має регулюватися на рівні НАТО через "сумнівних постачальників і низьку якість".

Чеський уряд під керівництвом прем'єр-міністра Петра Фіали захистив ініціативу щодо боєприпасів.

"Будь-яка зупинка ініціативи буде справжнім подарунком Путіну. Ті, хто про це говорить, грають в азартні ігри з безпекою Європи", - попередив минулого місяця міністр закордонних справ Ян Ліпавський на зустрічі з чеськими послами.

За словами президента Чехії Петра Павела, до цієї ініціативи Росія мала десятикратну перевагу над Україною в артилерійських боєприпасах, а тепер це співвідношення скоротилося до 2 до 1 на користь Москви.

Ініціатива збирає західні пожертви боєприпасів, а також закуповує снаряди на світовому ринку та надсилає загальну суму до Києва.

Минулого року Чехія координувала постачання 1,5 млн боєприпасів великого калібру за фінансових внесків від 14 країн. Цього року, за словами голови Міжурядового агентства оборонного співробітництва Алеша Витечка, вона має на меті поставити 1,8 млн снарядів.

Він наголосив, що уряд прагне бути максимально прозорим, але зазначив, що деяку інформацію необхідно приховувати від громадськості.

"Ми не можемо публічно розголошувати тип чи ціну боєприпасів, їхнє місце призначення чи дату доставки. Однак про кожну пожертву повідомляється щотижня", - сказав Витечка.

Чеський президент також відреагував на критику ініціативи через брак прозорості. Він назвав такі скарги "спробою підірвати" постачання.

Втім, партію ANO, яка є критиком ініціативи, підтримує значна кількість виборців.

Червневе опитування організації Stem запитувало про рівень підтримки України з боку Чехії: 49% сказали, що нинішньої підтримки забагато, 29% - що це приблизно правильно, а 6% вважали, що цього недостатньо.