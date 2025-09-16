Инициативу Чехии по боеприпасам для Украины могут отменить: в чем причина

Лидер ANO и бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш назвал инициативу "гнилой", отметив, что она слишком дорогая для налогоплательщиков и будет отменена в случае его возвращения к власти.

Его заместитель Карел Гавличек добавил, что поставки боеприпасов должны регулироваться на уровне НАТО из-за "сомнительных поставщиков и низкого качества".

Чешское правительство под руководством премьер-министра Петра Фиалы защитило инициативу по боеприпасам.

"Любая остановка инициативы будет настоящим подарком Путину. Те, кто об этом говорит, играют в азартные игры с безопасностью Европы", - предупредил в прошлом месяце министр иностранных дел Ян Липавский на встрече с чешскими послами.

По словам президента Чехии Петра Павела, до этой инициативы Россия имела десятикратное преимущество над Украиной в артиллерийских боеприпасах, а теперь это соотношение сократилось до 2 к 1 в пользу Москвы.

Инициатива собирает западные пожертвования боеприпасов, а также закупает снаряды на мировом рынке и направляет общую сумму в Киев.

В прошлом году Чехия координировала поставки 1,5 млн боеприпасов крупного калибра при финансовых взносах от 14 стран. В этом году, по словам главы Межправительственного агентства оборонного сотрудничества Алеша Витечка, она имеет целью поставить 1,8 млн снарядов.

Он подчеркнул, что правительство стремится быть максимально прозрачным, но отметил, что некоторую информацию необходимо скрывать от общественности.

"Мы не можем публично разглашать тип или цену боеприпасов, их место назначения или дату доставки. Однако о каждом пожертвовании сообщается еженедельно", - сказал Витечка.

Чешский президент также отреагировал на критику инициативы из-за нехватки прозрачности. Он назвал такие жалобы "попыткой подорвать" поставки.

Впрочем, партию ANO, которая является критиком инициативы, поддерживает значительное количество избирателей.

Июньский опрос организации Stem спрашивал об уровне поддержки Украины со стороны Чехии: 49% сказали, что нынешней поддержки много, 29% - что это примерно правильно, а 6% считали, что этого недостаточно.