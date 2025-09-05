Зеленський: не дам Путіну жодного відсотка для звинувачень України у "небажанні миру"

"Я не хочу давати Путіну жодного відсотка, щоб можна було сказати, що через Україну ми не можемо мати миру", - сказав Зеленський

За словами президента України, він підтримав усі ідеї Трампа - і переговори у Стамбулі, і вимогу щодо негайного припинення вогню, і укладення мирної угоди, проведення тристоронніх чи двосторонніх переговорів. Проте російський диктатор завжди відмовляється від усіх цих кроків.

"Я вкотре повторюю, що Путін намагається відмовитися від будь-яких переговорів. Путін намагається купити паузу в санкційній політиці... Намагається маніпулювати, знайти час, використовуючи різні причини, чому Сполучені Штати мають трохи почекати, не чинити такого тиску", - пояснив Зеленський.

Президент підкреслив, що для Кремля США залишаються ворогом.

"Путін є потенційним брехуном… Для Росії США - це ворог у будь-якому разі. Вони поважають силу, якою володіють Сполучені Штати, але не цінності".

Зеленський розповів, що 18 серпня мав "дуже добру розмову з Трампом і його командою".

"Думаю, важливо, що ми показали єдність між Європою та Україною. І я радий, що президент Трамп підтримав мою ідею провести спільний саміт", - зазначив лідер України.

На зустрічі обговорювали ситуацію на сході України та дії Кремля. Зеленський вважає, що Трамп може натиснути на Путіна, щоб той сів за стіл переговорів і приніс мир Україні та всій Європі.

Необхідний потужний тиск

Президент наголосив, що США залучені до надання Україні гарантій безпеки, але потрібні термінові та детальні кроки.

Відповідаючи на запитання про достатність тиску США, Зеленський сказав:

"Недостатній, і президент Трамп знає мою думку... Якщо Путін знову зволікатиме з будь-якими переговорами про мир, ми справді розраховуємо на потужний тиск США на Росію".

За словами президента, потрібен комплекс заходів: санкції, великі пакети озброєння та політичний тиск.

"Недостатньо лише санкцій, недостатньо лише зброї. Це має бути поєднання санкцій, зброї та політичного тиску президента Трампа на Путіна", - зауважив Зеленський.

Президент підкреслив, що Україна має використати всі можливості, аби змусити Москву до діалогу.

"Ми не можемо довіряти Путіну... Ми маємо використати всі потужні засоби, щоб тиснути на нього. Тиснути через Трампа. Щоб сісти і говорити… Щоб зупинити вбивства людей", - наголосив Зеленський.