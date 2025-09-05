Зеленский: не дам Путину ни одного процента для обвинений Украины в "нежелании мира"

"Я не хочу давать Путину ни одного процента, чтобы можно было сказать, что из-за Украины мы не можем иметь мира", - сказал Зеленский

По словам президента Украины, он поддержал все идеи Трампа - и переговоры в Стамбуле, и требование о немедленном прекращении огня, и заключение мирного соглашения, проведение трехсторонних или двусторонних переговоров. Однако российский диктатор всегда отказывается от всех этих шагов.

"Я еще раз повторяю, что Путин пытается отказаться от любых переговоров. Путин пытается купить паузу в санкционной политике... Пытается манипулировать, найти время, используя различные причины, почему Соединенные Штаты должны немного подождать, не оказывать такого давления", - пояснил Зеленский.

Президент подчеркнул, что для Кремля США остаются врагом.

"Путин является потенциальным лжецом... Для России США - это враг в любом случае. Они уважают силу, которой обладают Соединенные Штаты, но не ценности".

Зеленский рассказал, что 18 августа имел "очень хороший разговор с Трампом и его командой".

"Думаю, важно, что мы показали единство между Европой и Украиной. И я рад, что президент Трамп поддержал мою идею провести совместный саммит", - отметил лидер Украины.

На встрече обсуждали ситуацию на востоке Украины и действия Кремля. Зеленский считает, что Трамп может надавить на Путина, чтобы тот сел за стол переговоров и принес мир Украине и всей Европе.

Необходимо мощное давление

Президент подчеркнул, что США привлечены к предоставлению Украине гарантий безопасности, но нужны срочные и детальные шаги.

Отвечая на вопрос о достаточности давления США, Зеленский сказал:

"Недостаточное, и президент Трамп знает мое мнение... Если Путин снова будет медлить с любыми переговорами о мире, мы действительно рассчитываем на мощное давление США на Россию".

По словам президента, нужен комплекс мер: санкции, большие пакеты вооружения и политическое давление.

"Недостаточно только санкций, недостаточно только оружия. Это должно быть сочетание санкций, оружия и политического давления президента Трампа на Путина", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина должна использовать все возможности, чтобы заставить Москву к диалогу.

"Мы не можем доверять Путину... Мы должны использовать все мощные средства, чтобы давить на него. Давить через Трампа. Чтобы сесть и говорить... Чтобы остановить убийства людей", - подчеркнул Зеленский.