ua en ru
Вт, 01 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Зеленський назвав дату переговорів щодо іноземного контингенту в Україні

Вівторок 01 квітня 2025 22:11
UA EN RU
Зеленський назвав дату переговорів щодо іноземного контингенту в Україні Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

У п'ятницю, 4 квітня, відбудеться зустріч військових представників країн, які готові розмістити в Україні військовий контингент після завершення війни з Росією.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з главою МЗС Німеччини Аналенноб Бербок, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

"Що стосується питання контингенту, то у нас буде зустріч у п’ятницю військових команд кількох країн, вузького кола, тих, хто готовий розмістити контингент (в Україні - ред.) у тому чи іншому вигляді. Тому що є сухопутна частина, є повітряна частина і є присутність на морі. Це буде перша глибока зустріч, раніше були консультації. Я думаю, ми побачимо деякі роз’яснення, деякі деталі", - розповів Зеленський.

За словами президента, важливо, що ця зустріч буде базуватися на "підготовлених позиціях української сторони".

"Таке рішення ми прийняли на останньому саміті у Парижі", - додав глава держави.

Розміщення військового контингенту в Україні

Нагадаємо, днями президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку зустрічі військових представників щодо розміщення військового контингенту в Україні. За його словами, зустріч відбудеться у Києві "у вузькому колі".

"Дуже вузьке коло буде основних країн, які 100% будуть готові до контингенту на території України. Не всі вони приїдуть, ми запрошуємо вузьке коло - Франція, Британія та Україна точно будуть", - розповів президент.

Нещодавно у Парижі відбувся саміт "коаліції охочих". Тоді стало відомо, що Франція і Британія вирішили відправити в Україну спеціальну місію. Вона займеться посиленням української армії.

Пізніше президент Франції Еммануель Макрон розповів, що в Україну відправлять "франко-британську команду". Однак наразі не відомо, хто до неї увійде.

Детально про те, що таке "коаліція охочих" по Україні - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Мирні переговори Перемир'я Росії та України Військова допомога Війна в Україні
NEWS
Чому Росія вперше за місяці не запускала "Шахеди": експерт пояснив можливі причини
Чому Росія вперше за місяці не запускала "Шахеди": експерт пояснив можливі причини
DAILY
Удар для Путіна. Чим небезпечні для Кремля мита Трампа на російську нафту
Юрій Дощатов, Дмитро Сидоров Удар для Путіна. Чим небезпечні для Кремля мита Трампа на російську нафту