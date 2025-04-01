Зеленський назвав дату переговорів щодо іноземного контингенту в Україні
У п'ятницю, 4 квітня, відбудеться зустріч військових представників країн, які готові розмістити в Україні військовий контингент після завершення війни з Росією.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з главою МЗС Німеччини Аналенноб Бербок, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".
"Що стосується питання контингенту, то у нас буде зустріч у п’ятницю військових команд кількох країн, вузького кола, тих, хто готовий розмістити контингент (в Україні - ред.) у тому чи іншому вигляді. Тому що є сухопутна частина, є повітряна частина і є присутність на морі. Це буде перша глибока зустріч, раніше були консультації. Я думаю, ми побачимо деякі роз’яснення, деякі деталі", - розповів Зеленський.
За словами президента, важливо, що ця зустріч буде базуватися на "підготовлених позиціях української сторони".
"Таке рішення ми прийняли на останньому саміті у Парижі", - додав глава держави.
Розміщення військового контингенту в Україні
Нагадаємо, днями президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку зустрічі військових представників щодо розміщення військового контингенту в Україні. За його словами, зустріч відбудеться у Києві "у вузькому колі".
"Дуже вузьке коло буде основних країн, які 100% будуть готові до контингенту на території України. Не всі вони приїдуть, ми запрошуємо вузьке коло - Франція, Британія та Україна точно будуть", - розповів президент.
Нещодавно у Парижі відбувся саміт "коаліції охочих". Тоді стало відомо, що Франція і Британія вирішили відправити в Україну спеціальну місію. Вона займеться посиленням української армії.
Пізніше президент Франції Еммануель Макрон розповів, що в Україну відправлять "франко-британську команду". Однак наразі не відомо, хто до неї увійде.
Детально про те, що таке "коаліція охочих" по Україні - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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