Зеленський назвав дату переговорів щодо іноземного контингенту в Україні

У п'ятницю, 4 квітня, відбудеться зустріч військових представників країн, які готові розмістити в Україні військовий контингент після завершення війни з Росією.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з главою МЗС Німеччини Аналенноб Бербок, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ" .

"Що стосується питання контингенту, то у нас буде зустріч у п’ятницю військових команд кількох країн, вузького кола, тих, хто готовий розмістити контингент (в Україні - ред.) у тому чи іншому вигляді. Тому що є сухопутна частина, є повітряна частина і є присутність на морі. Це буде перша глибока зустріч, раніше були консультації. Я думаю, ми побачимо деякі роз’яснення, деякі деталі", - розповів Зеленський.

За словами президента, важливо, що ця зустріч буде базуватися на "підготовлених позиціях української сторони".

"Таке рішення ми прийняли на останньому саміті у Парижі", - додав глава держави.