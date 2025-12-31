До ініціативи PURL приєдналися вже понад 20 країн, - Зеленський

До ініціативи PURL із закупівлі американської зброї для України приєдналися вже 24 країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.
"Дякую Румунії й Хорватії за приєднання до PURL та оголошення перших внесків у програму. Це важлива ініціатива, яка дає змогу купувати американську зброю і посилювати наш захист. Зокрема, це ракети для Patriot та інші необхідні нам засоби" - написав Зеленський.
За його словами, з моменту започаткування PURL у серпні до ініціативи вже приєдналися 24 країни: Нідерланди, Данія, Норвегія, Швеція, Німеччина, Канада, Естонія, Латвія, Литва, Ісландія, Фінляндія, Бельгія, Іспанія, Люксембург, Португалія, Словенія, Польща, Австралія, Греція, Нова Зеландія, Північна Македонія, Чорногорія, Румунія та Хорватія.
Загальна сума внесків склала 4,3 млрд доларів, з них лише за грудень - майже 1,5 млрд доларів.
"Завдяки цьому вдалося сформувати вже вісім пакетів допомоги і зараз триває наповнення ще двох. Дякуємо кожному, хто допомагав Україні в цьому році й підтримуватиме у 2026-му. Наближаємо мир і гарантовану безпеку для України та всієї Європи", - зазначив президент.
Нагадаємо, у липні США та НАТО запустили програму Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), що передбачає постачання американської зброї в Україну за рахунок європейських країн. Київ може отримати системи ППО, ракети та боєприпаси.
На програму вже виділили кошти, зокрема, Данія (близько 580 млн данських крон), Швеція (275 млн доларів), Норвегія (135 млн доларів), Нідерланди (500 млн євро) та Німеччина.
У вересні перші поставки військового обладнання за PURL прибули до України, нові очікуються найближчим часом.
Нещодавно глава МЗС України Андрій Сибіга повідомляв, що до програми PURL долучилася вже 21 країна. Відтоді ця кількість зросла.
Також відомо, що Україна отримає озброєння зі складів США на суму близько 5 млрд доларів по програмі PURL. Це станеться до кінця 2025 року.
Сьогодні, 31 грудня, Румунія оголосила про фінансову участь у міжнародному механізмі підтримки оборони України, долучившись до ініціативи PURL.