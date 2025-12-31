До ініціативи PURL приєдналися вже понад 20 країн, - Зеленський

"Дякую Румунії й Хорватії за приєднання до PURL та оголошення перших внесків у програму. Це важлива ініціатива, яка дає змогу купувати американську зброю і посилювати наш захист. Зокрема, це ракети для Patriot та інші необхідні нам засоби" - написав Зеленський.

За його словами, з моменту започаткування PURL у серпні до ініціативи вже приєдналися 24 країни: Нідерланди, Данія, Норвегія, Швеція, Німеччина, Канада, Естонія, Латвія, Литва, Ісландія, Фінляндія, Бельгія, Іспанія, Люксембург, Португалія, Словенія, Польща, Австралія, Греція, Нова Зеландія, Північна Македонія, Чорногорія, Румунія та Хорватія.

Загальна сума внесків склала 4,3 млрд доларів, з них лише за грудень - майже 1,5 млрд доларів.

"Завдяки цьому вдалося сформувати вже вісім пакетів допомоги і зараз триває наповнення ще двох. Дякуємо кожному, хто допомагав Україні в цьому році й підтримуватиме у 2026-му. Наближаємо мир і гарантовану безпеку для України та всієї Європи", - зазначив президент.