К инициативе PURL присоединились уже более 20 стран, - Зеленский

"Спасибо Румынии и Хорватии за присоединение к PURL и объявление первых взносов в программу. Это важная инициатива, которая позволяет покупать американское оружие и усиливать нашу защиту. В частности, это ракеты для Patriot и другие необходимые нам средства", - написал Зеленский.

По его словам, с момента начала PURL в августе к инициативе уже присоединились 24 страны: Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция, Германия, Канада, Эстония, Латвия, Литва, Исландия, Финляндия, Бельгия, Испания, Люксембург, Португалия, Словения, Польша, Австралия, Греция, Новая Зеландия, Северная Македония, Черногория, Румыния и Хорватия.

Общая сумма взносов составила 4,3 млрд долларов, из них только за декабрь - почти 1,5 млрд долларов.

"Благодаря этому удалось сформировать уже восемь пакетов помощи и сейчас идет наполнение еще двух. Спасибо каждому, кто помогал Украине в этом году и будет поддерживать в 2026-м. Приближаем мир и гарантированную безопасность для Украины и всей Европы", - отметил президент.