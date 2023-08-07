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"Ініціатива на нашому боці". Залужний розповів Міллі про наступ і оборону ЗСУ

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Понеділок 07 серпня 2023 18:38
"Ініціатива на нашому боці". Залужний розповів Міллі про наступ і оборону ЗСУ Фото: Валерій Залужний (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сьогодні, 7 серпня, провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Залужного у Facebook.

Ситуація на фронті

"Розповів про оперативну обстановку на фронті. Збройні сили України продовжують вести оборонні та наступальні операції", - йдеться у повідомленні.

За словами Залужного, оборона ЗСУ наразі стійка. Українські військові для цього докладають максимум зусиль. На низці напрямків противник проводить активні штурмові дії, але успіху не має. Зокрема, це повʼязано з намаганням відволікти українські сили від певних ділянок фронту.

"Щодо наступу. Тривають важкі бої, українські війська крок за кроком продовжують створювати умови для просування вперед. Ініціатива на нашому боці", - додав головнокомандувач.

Потреби Збройних сил України

За словами Залужного, вони також обговорили з генералом Міллі актуальні потреби Збройних сил в озброєнні та боєприпасах.

"Подякував партнерам за допомогу і підтримку. Домовилися і надалі залишатися на звʼязку та активно взаємодіяти", - написав головнокомандувач.

Контрнаступ ЗСУ

Як пише Генеральний штаб Збройних сил України, наразі наші воїни продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Згідно з даними Інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ, в рамках наступу на заході Запорізької області, почали просуватися поблизу Оріхова. Зокрема воїни продовжують проводити контрнаступальні операції північніше і південніше від Бахмута Донецької області.

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