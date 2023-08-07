ua en ru
Пн, 07 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Инициатива на нашей стороне". Залужный рассказал Милли о наступлении и обороне ВСУ

Новина українською →
Понедельник 07 августа 2023 18:38
"Инициатива на нашей стороне". Залужный рассказал Милли о наступлении и обороне ВСУ Фото: Валерий Залужный (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сегодня, 7 августа, провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Залужного в Facebook.

Ситуация на фронте

"Рассказал об оперативной обстановке на фронте. Вооруженные силы Украины продолжают вести оборонительные и наступательные операции", - говорится в сообщении.

По словам Залужного, оборона ВСУ пока устойчива. Украинские военные для этого прилагают максимум усилий. На ряде направлений противник проводит активные штурмовые действия, но успеха не имеет. В частности, это связано с попыткой отвлечь украинские силы от определенных участков фронта.

"Относительно наступления. Продолжаются тяжелые бои, украинские войска шаг за шагом продолжают создавать условия для продвижения вперед. Инициатива на нашей стороне", - добавил главнокомандующий.

Потребности Вооруженных сил Украины

По словам Залужного, они также обсудили с генералом Милли актуальные потребности Вооруженных сил в вооружении и боеприпасах.

"Поблагодарил партнеров за помощь и поддержку. Договорились и в дальнейшем оставаться на связи и активно взаимодействовать", - написал главнокомандующий.

Контрнаступление ВСУ

Как пишет Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, наши воины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Согласно данным Института изучения войны (ISW), ВСУ, в рамках наступления на западе Запорожской области, начали продвигаться вблизи Орехова. В частности, воины продолжают проводить контрнаступательные операции севернее и южнее Бахмута Донецкой области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Вооруженные силы Украины Война в Украине
NEWS
Ермак о "формуле мира": саммит на уровне лидеров стран планируют на осень и будет еще один
Ермак о "формуле мира": саммит на уровне лидеров стран планируют на осень и будет еще один
DAILY
Давид Арахамия: Нам не очень приятно терять людей во фракции, но наступили новые времена
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Давид Арахамия: Нам не очень приятно терять людей во фракции, но наступили новые времена