Інфраструктура, будинки та авто: у 14 областях України є пошкодження внаслідок атаки

Масована атака РФ

Сьогодні російські війська завдали масованого удару по Україні. Під обстрілом була енергетика та критична інфраструктура.

РФ випустила 91 ракету та 97 дронів. Сили ППО знищили 79 ракет та 35 безпілотників. Ще 62 дрони були локаційно втрачені. Росіяни застосували крилаті ракети "Калібр" з касетними снарядами.

Через обстріл в Україні вводили екстрені відключення світла. Наразі енергетики повернулися до погодинних відключень. До кінця будуть діяти три черги відключень.

Детальніше про наслідки масованої атаки ворога - у матеріалі РБК-Україна.

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